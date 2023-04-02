«Пауки поедают друг друга в банке»: Подоляк отреагировал на новость о подрыве пропагандиста Татарского 2 апреля, 21:46 Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на фоне новости о смерти пропагандиста Владлена Татарского в России заявил, что ликвидация коллаборантов в России приведет к необратимым процессам, которые могут развалить страну-агрессора изнутри.

Об этом он написал в своем Twitter.

«В РФ начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос «Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?» в стране закрученных гаек был вопрос времени, как прорыв созревшего гнойника, — написал Подоляк.

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Советник главы ОП отметил, что в скором времени в РФ могут начаться смутные времена. Но, несмотря на это, Украина знает свой путь и будет идти по нему дальше.

В воскресенье 2 апреля российский пропагандист Владлен Татарский погиб после взрыва в Санкт-Петербурге.

По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе Стрит-бар, где, предварительно, происходил «творческий вечер» Татарского. Из-за этого по меньшей мере один человек погиб, еще по меньшей мере 25 получили ранения.

По данным Telegram-канала Mash, бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку и подарила Татарскому.

Отмечается, что кафе принадлежит основателю ПИК Вагнера Евгению Пригожину. На выходных в этом кафе должен был собраться дискуссионный клуб Кибер Z фронт.