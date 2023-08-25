В Кремле заявили, что Путин не планирует посетить саммит G20 в Индии

25 августа, 14:18
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Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин не планирует поездку на саммит G20, который пройдет в Индии в сентябре. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Он также отметил, что «главный акцент» Путина сейчас сосредоточен на агрессивной войне против Украины.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ему ордер на арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине.

Видео дня

Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

По этой же причине кремлевский диктатор присутствовал на саммите лидеров группы БРИКС в Южной Африке посредством видеосвязи, а не лично.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Владимир Путин Кремль Индия Дмитрий Песков G20

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