На саммите БРИКС обращение Путина показали с измененным голосом 22 августа, 21:07 Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Участникам саммита БРИКС во вторник, 22 августа, показали обращение российского диктатора Путина с измененным голосом.

Об этом свидетельствует видео, которое опубликовали кремлевские пропагандисты РИА Новости из Йоханнесбурга (город в ЮАР), где 22−24 августа будет проходить саммит. При этом в соцсетях кремлевский режим распространил обращение Путина, на котором диктатор говорит своим обычным голосом, время от времени кряхтя.



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Вместо Путина делегацию страны-агрессора возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава кремлевского режима не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, где его могли арестовать. Поездка должна была стать первым его зарубежным выездом после того, как 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в Россию и в совершении военных преступлений в Украине.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут (среди них ЮАР).

В течение нескольких месяцев в Кремле не могли определиться, поедет ли диктатор на саммит в Йоханнесбурге, а в ЮАР пытались избежать необходимости его арестовывать в случае приезда. В правительстве страны даже хотели изменить законодательство перед саммитом, чтобы иметь право решать: арестовывать или нет глав стран, которых разыскивает МУС.