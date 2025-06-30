Глава МИД Германии назвал свободу и будущее Украины важнейшей задачей внешней политики его страны

Вадефуль сообщил, что война российского диктатора Владимира Путина направлена ни на что иное, как на подчинение Украины (Фото: REUTERS/Pedro Rocha)

Новый глава МИДа Германии Йоханн Вадефуль, который в понедельник, 30 июня, прибыл в Украину с первым официальным визитом в своей должности , назвал свободу и будущее Украины важнейшей задачей внешней и оборонной политики его страны.

Об этом сообщает Bild.

Вадефуль сообщил, что война российского диктатора Владимира Путина направлена ни на что иное, как на подчинение Украины.

«Путин хочет силой помешать Украине самой определять свою судьбу», — сказал он.

Вадефуль назвал поддержку Украины важнейшей задачей внешней политики Германии. По его словам, именно в Украине сейчас решается, допустимо ли в Европе изменение государственных границ с применением силы.

«Свобода и будущее Украины — это важнейшая задача нашей внешней и оборонной политики. Поэтому мы продолжим сосредотачивать все усилия на поддержке Украины», — отметил он.

Немецкий министр также посетил жилой дом в Киеве, который был поражен российскими беспилотниками в одну из последних ночей.

В мае Йоханн Вадефуль заявлял, что Берлин не рассчитывает на полную капитуляцию России в войне против Украины. По его словам, главной задачей является обеспечить Киеву сильную позицию на будущих переговорах.

Также он отмечал, что Германия готова к переговорам с Россией, но в координации с европейскими партнерами.