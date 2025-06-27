Поджог военных грузовиков в Германии. В немецком Минобороны отрицают, что авто хотели передать Украине

По словам немецких офицеров, начато расследование по факту поджога военных грузовиков на территории ремонтной базы компании MAN в Эрфурте (Фото: скриншот из видеозаписи инцидента)

Военные грузовики, которые сгорели вночь на 27 июня в результате поджога в немецком Эрфурте, не предназначались для передачи Украине.

Об этом 27 июня сообщили представители Минобороны Германии в комментарии таблоиду Bild.

По их словам, начато расследование по подозрению в саботаже и по факту поджога военных грузовиков на территории ремонтной базы компании MAN в Эрфурте. При этом в Минобороны ФРГ отрицают, что техника — четыре автомобиля сгорели полностью, еще два серьезно пострадали — предназначалась для отправки в Украину.

В то же время, как пишет Bild, следователи из Управления криминальной полиции федеральной земли Тюрингия и прокуратура Эрфурта не исключают связи поджога со страной-агрессором Россией и проверяют достоверность видеозаписи инцидента, первоначально опубликованной в пророссийских Telegram-каналах.

Власти Тюрингии пока ситуацию не комментируют, а в местной полиции подчеркивают, что нельзя исключать — поджог мог стать результатом действий представителей леворадикальных движений. Ранее аналогичные атаки на военные машины происходили в Берлине и Зольтау, где ответственность взяла на себя леворадикальная группировка Agenda2029, подытожил Bild.

В ночь на 22 июня в пророссийских Telegram-каналах было опубликовано видео поджога немецких военных грузовиков.

Российские пропагандисты утверждали, что эти автомобили должны были быть списаны и переданы в распоряжение ВСУ.

На видеозаписи инцидента можно было заметить по меньшей мере пять охваченных огнем военных машин. Некоторые из них имели характерные маркировки и номера, указывающие на принадлежность к армии Германии — в частности, кресты Бундесвера на кабинах.