В Киев впервые прибыл новоназначенный министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в Женеве, Швейцария, 20 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

В Киев в понедельник, 30 июня, прибыл с визитом министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль , сообщает DW .

Вадефуль впервые прибыл в Украину с момента назначения на должность в мае 2025 года.

Он заявил, что Германия продолжит поддержку Украины, несмотря на надежды страны-агрессора России на ослабление помощи.

«Мы и в дальнейшем будем твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла успешно защищаться — с помощью современной системы противовоздушной обороны и другого вооружения, гуманитарной и экономической помощи. С этим обязательством я сегодня приехал в Киев», — сказал немецкий министр.

Он добавил, что ЕС и G7 работают над тем, чтобы ограничить способность Кремля финансировать войну против Украины. Вадефуль также отметил, что действия диктатора Владимира Путина «должны стать для нас в Германии серьезным предупреждением», поскольку война в Украине — самая большая угроза Европе.

В мае Йоханн Вадефуль заявлял, что Берлин не рассчитывает на полную капитуляцию России в войне против Украины. По его словам, главной задачей является обеспечить Киеву сильную позицию на будущих переговорах.

Также он отмечал, что Германия готова к переговорам с Россией, но в координации с европейскими партнерами.