«Историческая задача». В Германии социал-демократы инициировали запрет праворадикальной партии AfD

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) единогласно приняла предложение о подготовке процедуры запрета партии Альтернатива для Германии (AfD). Об этом сообщает Zeit в воскресенье, 29 июня.

Предполагается, что сначала рабочая группа на уровне федеральных земель соберет необходимые материалы. После этого, если будет достаточно доказательств антиконституционного характера AfD, дело передадут Федеральному конституционному суду.

В резолюции СДПГ указано, что запрет партии «никоим образом не может заменить политические дебаты по ее идеологии», поэтому рабочая группа должна разработать концепцию противодействия политике AfD.

Лидер СДПГ Ларс Клингбейль заявил, что это «их историческая задача снова вывести AfD из парламента».

«У нас есть конституция, которая обеспечивает необходимые инструменты. Они должны быть использованы», — отметил Клингбейль.

В то же время консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), включая канцлера Германии Фридриха Мерца, не поддерживают эту инициативу, поскольку, по их мнению, запрет AfD может наоборот усилить ее.

В материале сказано, что ХДС/ХСС хотят бороться с AfD политическими методами.

В мае в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung министр юстиции Германии Стефани Хубиг заявила, что необходимо рассмотреть вопрос о запрете партии AfD.

«Ведомство по вопросам защиты конституции убеждено, что AfD является „безусловно правоэкстремистской“. Поэтому мы должны очень серьезно отнестись к этой партии как к потенциальной угрозе нашей демократии. Это, безусловно, включает рассмотрение вопроса о запрете партии», — отметила министр.

11 мая по всей Германии тысячи людей вышли на протесты против правого экстремизма и требовали запретить праворадикальную партию Альтернатива для Германии.

Организаторы призвали политических лидеров начать официальные процедуры по запрету ультраправой партии AfD. В своем заявлении они утверждали, что вопрос запрета партии следует рассматривать не как политическое решение, а как юридический вопрос.

AfD была создана в феврале 2013 года как «объединение евроскептиков». В немецком обществе и политикуме она заработала репутацию пророссийской.

Также эту партию неоднократно поддерживал американский миллиардер Илон Маск.

2 мая Федеральная служба защиты конституции Германии классифицировала немецкую ультраправую партию Альтернатива для Германии как правоэкстремистскую.