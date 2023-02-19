«Крот» ФСБ в немецкой разведке получил 400 тысяч евро из России за слив информации — NYT 19 февраля, 19:01 Российский «крот» в немецкой разведке собирал GPS-данные мест сосредоточения в Украине РСЗО HIMARS и ПВО IRIS-T (Фото:bnd.bund.de)

Журналистам удалось установить, что российским «кротом» оказался 52-летний Карстен Линке, который был одним из руководителей подразделения немецкой разведки, отвечающего за кибербезопасность и наблюдение за электронными коммуникациями.

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По информации издания, среди данных, к которым мог иметь доступ задержанный, была информация о передвижении западной военной техники, переданной Украине после начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее Der Spiegel писало, что ФСБ осенью поручила этому разведчику передать ФСБ GPS-данные мест сосредоточения в Украине американских РСЗО HIMARS и немецких ПВО IRIS-T.

У него также была возможность пересматривать отчеты разведывательных служб стран-союзников, в том числе американских АНБ и ЦРУ, а также штаб-квартиры правительственных коммуникаций Великобритании.

NYT уточняет, что за слив информации «разведчик» получил около 400 тысяч евро наличными, которые были доставлены из Москвы.

Последний транш денег, предназначенный для арестованного Линке, был изъят у его сообщника 31-летнего Артура Эллера во время задержания в аэропорту Мюнхена, куда он прилетел из США. С собой у него был конверт со 100 тысячами евро.

Эллер — натурализованный гражданин Германии, родившийся в России. Раньше он занимался бизнесом, работая с компаниями в Германии и Африке.

Как пишет NYT, Эллер и Линке впервые встретились в 2021 году на ежегодном фестивале, который проводит спортивный клуб Weilheim. С ними связался один из местных членов ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD) в городе Вайльхайм, когда-то служившем в армии вместе с Эллером. Фактически Эллер был курьером для Линке.

Выявление вражеского агента всколыхнуло немецкие политические круги и шокировало разведывательные службы стран-союзников ФРГ. Как отмечает издание, дело проявило серьезные уязвимые места Германии.

Некоторые чиновники, с которыми пообщалось издание, признали, что из-за этого американцы и британцы замедлили или перестали предоставлять определенную информацию Германии. Но ограничение на обмен информации было самым строгим сразу после разоблачения Линке и с тех пор партнерство возобновилось.