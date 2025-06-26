Глава Пентагона проведет «важную пресс-конференцию» по ударам США по Ирану

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем заявлении на платформе Truth Social.

Мероприятие состоится в 8:00 по восточноамериканскому времени (15:00 по-киевскому). Как заявил президент, глава Пентагона вместе с военными представителями «будут защищать достоинство американских пилотов», участвовавших в операции.

Трамп также раскритиковал американские медиа, в частности CNN и The New York Times, за публикацию данных, которые противоречат официальной позиции администрации. Напомним, что согласно предварительной оценке разведки США, которая попала в СМИ, удары не уничтожили ключевых элементов ядерной программы Ирана.

Ранее Трамп заявил, что США обсудят с Ираном потенциальную ядерную сделку на следующей неделе. В то же время, по словам Трампа, он не считает такую сделку «столь необходимой».

CNN со ссылкой на предварительную оценку американской разведки писал, что авиаудары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили ключевые элементы ядерной программы страны а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

Трамп утром 24 июня резко высказался в адрес телеканалов CNN и MSNBC, обвинив их в преуменьшении успеха американских авиаударов по иранским ядерным объектам. В частности редакцию CNN он назвал «подонками».

«Вы бесхребетные неудачники. Я говорю это о CNN, потому что я смотрю его. У меня нет выбора. Я должен смотреть этот мусор. Это все мусор. Это все фейковые новости. Но я считаю, что CNN — это бесхребетная группа людей», — сказал американский президент.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после недавних авиаударов американских военных Иран потерял способность создавать ядерное оружие.

В ночь на 22 июня по киевскому времени Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.