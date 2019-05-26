В России не собираются освобождать украинских моряков Сегодня, 08:44 1471 Цей матеріал також доступний українською Громадське Громадське

Несколько российских чиновников заявили, что решение Международного трибунала по морскому праву с требованием к России освободить моряков ВМС Украины, задержанных в Черном море, выполнять не стоит.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят», — заявил так называемый «депутат Госдумы от Республики Крым» Руслан Бальбек.

Эту точку зрения поддержал руководитель оккупационной «рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России» Александр Молохов. По его мнению, морской трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков и вернуть корабли, задержанные в Черном море, поэтому решение не нужно выполнять.

Он аргументирует свою точку зрения тем, что украинские моряки были задержаны в Керченском проливе якобы «за нарушение госграницы».

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, тоже заявил, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву «из-за инцидента в Керченском проливе» якобы не относится к юрисдикции этого суда и не может быть признано.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации по 24 украинским морякам и обязал Россию отпустить их.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»), освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и впредь отстаивать свою позицию. Вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.

25 ноября 2018, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, перегородил проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.