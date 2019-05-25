Юрист рассказал, чем России грозит невыполнение приказа Международного трибунала по украинским морякам Сегодня, 19:06 1603 Цей матеріал також доступний українською МИД Украины Россия окончательно потеряет репутацию МИД Украины

Невыполнение Россией приказа Международного трибунала по морскому праву освободить украинских моряков будет иметь негативные последствия для РФ.

Об этом сообщил президент Европейского комитета по предупреждению пыток, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращению или наказания Николай Гнатовский.



«Это будет явным международным правонарушением, создаст основание для новых санкций, обречет их на проигрыш дела в арбитраже по сути (потому что это лишь предварительный этап), плохо отразится на перспективах в других судах, подорвет их правовую, политическую и нравственную позицию во всех международных форумах. Коротко говоря, это дорого будет стоить, значительно дороже, чем просто отпустить моряков», — пишет он.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»). Освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию. Вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.

25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, преградив проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.