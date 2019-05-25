Освобождение украинских моряков: дело по существу будет рассматривать отдельный арбитраж, процесс может быть длительным — Зеркаль Сегодня, 16:26 677 Цей матеріал також доступний українською Kateryna Zelenko / Twitter Россия в течение месяца должна отчитаться перед трибуналом Kateryna Zelenko / Twitter

Дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных РФ в Керченском проливе, по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, и это может быть длительным процессом.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль журналистам в Гамбурге в субботу, передает Интерфакс-Украина.



«По сути дело будет рассматриваться не в этом суде (Международный трибунал по морскому праву — ред.). Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции (Конвенция ООН по морскому праву — ред.). Это будет длиться годами», — сказала она.

Заместитель главы МИД добавила, что Россия в течение месяца должна отчитаться перед трибуналом, на какой стадии выполнения находится решение об освобождении украинских моряков.

«Есть санкции. Есть международное сообщество, которое может применять давление в страны, которые не выполняют решения трибунала», — подчеркнула Зеркаль, отвечая на вопрос о мерах против РФ в случае неисполнения решения трибунала.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»). Освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

25 ноября 2018, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, преградив проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.

