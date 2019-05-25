МИД ожидает скорейшего освобождения украинских моряков после решения трибунала ООН — Зеркаль Сегодня, 15:05 195 Цей матеріал також доступний українською Lana Zerkal / Facebook Lana Zerkal / Facebook

МИД Украины рассчитывает на быстрое выполнение Россией решения трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков и возвращении кораблей.

Об этом заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль написала на своей странице в Facebook.

«Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить наши военные корабли и вернуть их под наш контроль, а также освободить 24 моряков и вернуть в Украину», - отметила Зеркаль.

«Приказ Трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно. Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву», - подчеркнула она.

«Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ Трибунала. Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - Россия также не участвовала, но быстро освободила людей», - добавила заместитель министра.

Напомним, 25 ноября 2018, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, перегородив проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ - был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых - ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.