В Госдуме РФ пригрозили бомбить Лондон первым в случае Третьей мировой 25 июня, 01:40 Цей матеріал також доступний українською Военный преступник Гурулев (Фото:en.wikipedia.org)

Близкий соратник российского диктатора Владимира Путина предупредил, что Лондон станет первым городом, который будут бомбить в случае «очередной мировой войны».



На подобные заявления обратил внимание британский Sky News.



Депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулев заявил, что столица Британии будет поражена первой, если "блокада Калининграда" приведет к войне.

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«Мы уничтожим всю группу космических спутников противника во время первой воздушной операции. Никто не будет волноваться, американцы они или британцы, мы бы рассматривали их всех как НАТО», — сказал он.

"Во-вторых, мы ослабим всю их систему противоракетной обороны, везде и на 100%" - продолжил Гурулев.

«В-третьих, мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым, кто пострадает, будет Лондон. Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов», — добавил депутат.

В пятницу, 17 июня, власти Литвы ввели запрет на транзит санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России. Этот регион, хотя является частью РФ, не имеет с ней общей сухопутной границы, омывается Балтийским морем и граничит только с Литвой и Польшей.

По данным ГУР, Гурулев – военный преступник, генерал-лейтенант ВС РФ. Принимал непосредственное участие в преступной деятельности на территории Украины в 2014-2015 гг.

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