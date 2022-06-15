Brimstone и Гарпун. Лондон рассматривает возможность отправить Украине больше противокорабельных ракет — Минобороны Британии
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон рассматривает возможность отправки Украине противокорабельных ракет дополнительно к уже обещанному оружию. Об этом сообщает Reuters.
Уоллес сказал, что поставка управляемых реактивных систем залпового огня (РСЗО), которую Великобритания пообещала Украине, произойдет «неизбежно», и что Лондон рассматривает возможность отправки большего количества оружия.
«Очевидно, что мы изучаем возможность отправки большего числа противокорабельных систем, чем мы уже запланировали, типа Brimstone», — сказал он. Уоллес добавил, что также рассматривается возможность отправки дополнительных противокорабельных ракет Гарпун.
Британский министр отметил, что обучение украинских военнослужащих так же необходимо, как и отправка оружия.
«Важно помочь Украине с ее способностью заменить людей на передовой», — сказал Уоллес.
Ранее глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщал, что США и Великобритания разработали план обучений украинских военных работе с новыми реактивными системами залпового огня, в частности HIMARS, которые должны получить ВСУ в качества военной помощи.
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