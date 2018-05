В ОБСЕ призвали "расследовать атаки" на Интер

Представитель ОБСЕ в Европе по вопросам свободы прессы Арлем Дезир призвал украинскую власть "расследовать атаки" на телеканал Интер.

"Я осуждаю вчерашнюю попытку поджога канала Интер в Киеве. Быстрые действия полиции предотвратили повреждениям и травмам. Насилие никогда не допустимо. Я призываю власти Украины расследовать атаки и гарантировать безопасную работу для журналистов", - написал Дезир в своем Twitter.

I condemn yesterday's attempted arson attack on @InterTvUa channel in Kyiv. Damage and injuries were prevented by swift action of police. Violence is never acceptable. I encourage #Ukraine authorities to investigate the attack & provide safe working environment for journalists.