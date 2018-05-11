В ОБСЕ призвали "расследовать атаки" на Интер

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В организации призвали власть гарантировать безопасную работу для журналистов
Фото: @levitovo via Twitter

В организации призвали власть гарантировать безопасную работу для журналистов

Представитель ОБСЕ в Европе по вопросам свободы прессы Арлем Дезир призвал украинскую власть "расследовать атаки" на телеканал Интер.

"Я осуждаю вчерашнюю попытку поджога канала Интер в Киеве. Быстрые действия полиции предотвратили повреждениям и травмам. Насилие никогда не допустимо. Я призываю власти Украины расследовать атаки и гарантировать безопасную работу для журналистов", - написал Дезир в своем Twitter.

Напомним, 9 мая активисты начали блокировать здание телеканала Интер с требованием лишить канал лицензии за "системную антиукраинскую редакционную политику".

Недовольство людей вызвало видео, приуроченное к 9 мая, в котором один из ведущих Интера заявил, что улицы в Украине называют якобы "именами фашистских преступников".

Несмотря на протесты, телеканал отказался снимать с эфира скандальный ролик. 

10 мая около сотни человек отправились к дому одного из владельцев телеканала Интер, народного депутата Сергея Левочкина. 

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