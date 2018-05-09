В Киеве активисты начали блокировать здание Интера из-за скандального ролика к 9 мая

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Активисты требуют снять с вечернего эфира к 9 мая антиукраинской контент
Фото: Національний корпус

Активисты требуют снять с вечернего эфира к 9 мая антиукраинской контент

Представители Национального корпуса и Национальных дружин начали блокировать здание телеканала Интер с требованиями лишить канал лицензии из-за "системной антиукраинской редакционной политики".

Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса в Facebook.

"Требуем от руководства телеканала снять с вечернего эфира к 9 мая пропагандистский, антиукраинский контент. Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право на любые адекватные действия в ответ", - сказано в сообщении.

Также активисты обклеили здание телеканала наклейками с надписью "Сделаем Интер патриотичным" и "Интер будет наш".

Напомним, что скандальный ролик Интера к 9 мая вызвал критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

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