В Киеве активисты начали блокировать здание Интера из-за скандального ролика к 9 мая

Активисты требуют снять с вечернего эфира к 9 мая антиукраинской контент

Представители Национального корпуса и Национальных дружин начали блокировать здание телеканала Интер с требованиями лишить канал лицензии из-за "системной антиукраинской редакционной политики".

Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса в Facebook.

"Требуем от руководства телеканала снять с вечернего эфира к 9 мая пропагандистский, антиукраинский контент. Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право на любые адекватные действия в ответ", - сказано в сообщении.

Также активисты обклеили здание телеканала наклейками с надписью "Сделаем Интер патриотичным" и "Интер будет наш".

#ІнтерБудеНАШ. Або ставайте нормальним українським телеканалом, або - ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РОСІЯ! Націоналісти не дозволять російської пропаганди під прикриттям #9Травня pic.twitter.com/v3VQrftBLe — Національний Корпус (@national_corps) 9 мая 2018 г.

Напомним, что скандальный ролик Интера к 9 мая вызвал критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".