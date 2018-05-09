Интер не снял с эфира антиукраинский контент, активисты анонсировали пикет у дома Левочкина

"На каждый шаг канала Интер будет соответствующая реакция", - активисты

Так как телеканал Интер не ответил на требование активистов снять с эфира пропагандистский контент, представители Национального корпуса и Национальных дружин в четверг, 10 мая, будут пикетировать дом Сергея Левочкина, заявил пресс-секретарь Нацкорпуса Александр Алферов, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не воюем с пустыми стенами и теми кто пришел сюда охранять правопорядок... Завтра мы призываем к всеобщей мобилизации", - заявил Алферев.

По его словам, сегодня активисты не будут "создавать картинку" и продолжать пикетировать телеканал, но заявил, что в четверг в 13:00 будет сбор активистов около метро Выдубичи с дальнейшим выдвижением к дому Сергея Левочкина.

Как отметил один из активистов, о формате завтрашней акции пока говорить сложно, но "простым пикетом это не завершится".

Как передает УНИАН, Алферев также заявил, что активисты действуют "исключительно в рамках правового поля" и "оставляют за собой право действовать в рамках общественного поля, как в 2013-2014 годах".

"На каждый шаг канала Интер будет соответствующая реакция... У нас очень много планов. На самом деле, от степени адекватности редакторской политики Интера зависит и степень противодействия их абсолютно пророссийским месседжам", - сказал он.

Напомним, 9 мая активисты начали блокировать здание телеканала Интер с требованием лишить канал лицензии за "системную антиукраинскую редакционную политику".

Акцию спровоцировал скандальный ролик Интера к 9 мая, который раскритиковали пользователи интернета через слова ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

Как передает Интерфакс-Украина, по состоянию на 23:00 активисты завершили блокировать здание Интера и начали расходиться.