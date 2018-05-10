Активисты устроили акцию возле дома Левочкина

Около сотни человек отправились у дому одного из владельцев телеканала Интер, народного депутата Сергея Левочкина.

Большинство участников акции - представители Национального корпуса, сообщает Громадське.

Как сообщает Интерфакс-Украина, возле дома Левочкина произошли столкновения между активистами Нацкорпуса и правоохранителями.

Прибыв на место, активисты решили выяснить, почему перегорожен доступ к водоему местных жителей. Представители Нацкорпуса попытались оттеснить правоохранителей, которые выстроились возле дома нардепа, и снести ограждение вокруг водоема, после чего завязалась потасовка.

Также отмечается, что неизвестные распылили слезоточивый газ, слышен взрыв светошумовых гранат.

Накануне Нацкорпус заявил о долгосрочной акции против телеканала Интер из-за трансляции концерта к 9 мая.

Участники акции требовали убрать концерт с эфира, или хотя бы убрать фразу ведущих, которые заявили, что в Украине называют улицы "именами фашистских приспешников". Тем не менее, Интер полностью транслировал концерт.

"Поскольку Интер проигнорировал нашу вчерашнюю акцию, мы начинаем длительную планомерную акцию и борьбу с владельцами телеканала. Цель сегодняшней - передать привет господину Левочкину", - заявил руководитель пресс-службы Национального корпуса Роман Чернышев.

Напомним, 9 мая активисты начали блокировать здание телеканала Интер с требованием лишить канал лицензии за "системную антиукраинскую редакционную политику".