В МИД рассказали, кто будет представлять делегацию Украины на саммите G20 14 ноября, 17:59 Василий Гамянин (Фото:Gamianin Vasyl/Facebook)

На саммите G20 украинскую делегацию де-факто будет представлять посол Украины в Индонезии Василий Гамянин.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии НВ.

«Согласно протоколу, украинскую делегацию возглавляет президент Украины, участвующий в саммите онлайн. На Бали физически присутствует посол Украины в Индонезии, представляющий там нашу делегацию де-факто», — ответил он на вопрос, кто будет представлять украинскую делегацию на G20.

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15−16 ноября на острове Бали в Индонезии пройдет двухдневный саммит глав государств G20.

8 ноября стало известно, что в саммите G20 примет участие президент Владимир Зеленский. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.



Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Не исключено, что он присоединиться к одной из встреч виртуально.

Страны Большой двадцатки готовят совместное заявление, в котором планируют осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжение РФ в Украину. Также мировые лидеры откажутся от «семейного фото» на G20 из-за присутствия России.