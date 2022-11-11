Вторжение РФ и не только. Страны G20 готовят общее заявление 11 ноября, 17:18 Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Dita Alangkara/Pool via REUTERS)

Лидеры стран G20 на следующей неделе намерены осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Вторжение России в Украину будет главным вопросом на повестке дня грядущего саммита стран G20. Многие члены группы считают, что война в Украине сдерживает рост мировой экономики, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски для финансовой стабильности.

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«Многие члены решительно осудили незаконную, ничем не оправданную и неспровоцированную агрессивную войну России против Украины и призвали ее немедленно прекратить войну», — говорится в проекте совместного заявления.

Лидеры стран G20 также хотят осудить применение и намерение использования ядерного оружия.

«Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы», — говорится в сообщении.

В проекте, который в настоящее время обсуждается странами G20, также говорится, что только твердая приверженность поддержанию основанного на правилах международного порядка мира несет всем странам стабильность.

11 ноября пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поедет на саммит G20 и даже не будет принимать участия в онлайн-формате. Вместо него будет выступать глава МИД РФ Сергей Лавров.

Песков озвучил заявление о неучастии Путина в саммите G20 в Индонезии на фоне очередного провала войск РФ в Украине и освобождения ВСУ правобережья Херсонской области.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

8 ноября стало известно, что в саммите G20 примет участие Владимир Зеленский. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.

Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Не исключено, что он присоединиться к одной из встреч виртуально.