Зеленский примет участие в саммите G20
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Об этом Суспільному сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
По словам Никифорова, скорее всего речь пойдет об онлайн-формате.
«В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу», — отметил он.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.
Российский диктатор Владимир Путин не исключил, что поедет на саммит, но окончательное решение еще не принято.