Зеленский примет участие в саммите G20 8 ноября, 12:11 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Об этом Суспільному сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По словам Никифорова, скорее всего речь пойдет об онлайн-формате.

«В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу», — отметил он.

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Ранее президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

Российский диктатор Владимир Путин не исключил, что поедет на саммит, но окончательное решение еще не принято.

