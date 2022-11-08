Зеленский примет участие в саммите G20

8 ноября, 12:11
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20 в Индонезии.

Об этом Суспільному сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По словам Никифорова, скорее всего речь пойдет об онлайн-формате.

«В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу», — отметил он.

Видео дня

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

Российский диктатор Владимир Путин не исключил, что поедет на саммит, но окончательное решение еще не принято.

https://www.youtube.com/watch?v=2NX3kWezlRE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   G20 Саммит G20 Владимир Зеленский Сергей Никифоров саммит G20 Бали

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