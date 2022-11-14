Лидеры G20 собираются на Бали. Завтра откроется саммит «двадцатки» без Путина, а сегодня состоится знаковая встреча Байдена и Си Цзиньпина 14 ноября, 00:50 Джо Байден прибыл на Бали 13 ноября, за день до открытия саммита он встретится здесь с лидером КНР Си Цзиньпином (Фото:Made Nagi/Pool via REUTERS)

15−16 ноября на острове Бали в Индонезии пройдет двухдневный саммит глав государств G20 (Группы двадцати, Большой двадцатки). А сегодня состоится самое важное «кулуарное» событие саммита: встреча президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

Саммит G20 на Бали — семнадцатая встреча глав государств Большой двадцатки, куда входят ЕС как сообщество стран и19 государств (Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия). Сегодня именно эти страны представляют крупнейшие экономики мира. На их долю приходится около 80% валового мирового продукта, до 77% объема международной торговли, две трети населения мира.

Видео дня

Одним из самых острых вопросов в преддверии саммита на Бали было участие в нем российского диктатора Владимира Путина, ставшего абсолютным международным изгоем из-за полномасштабного вторжения России в Украину и военных преступлений его армии на украинской земле. В итоге 10 ноября Кремль сообщил, что Путин на Бали не поедет и не будет участвовать во встрече даже онлайн: на саммите Москву представит глава МИД РФ Сергей Лавров, который прибыл на Бали 13 ноября. Вчера в Индонезию прилетел также президент США Джо Байден и ряд других лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите с онлайн-обращением (ранее Зеленский заявлял, что не намерен участвовать во встрече, если на ней будет Путин). Как ожидается, вторжение России в Украину будет главным вопросом повестки дня саммита G20. Многие члены группы (включая близкие к РФ Китай и Индию) полагают, что война в Украине сдерживает рост мировой экономики, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски для финансовой стабильности, напоминало агентство Reuters. Поэтому в проекте совместного заявления G20 страны готовятся осудить «незаконную, ничем не оправданную и неспровоцированную агрессивную войну России против Украины», а также любое применение либо даже намерение применить ядерное оружие. Мировые лидеры также намерены призвать РФ немедленно прекратить войну.

Международные агентства сообщают, что даже без участия Путина лидеры Большой двадцатки не захотели стоять рядом с Лавровым как представителем РФ: вопреки традициям и привычному протоколу, на саммите G20 не будет совместного фото руководителей ведущих стран мира.

Для многих из них это знаковый саммит: так, встреча лидеров Группы двадцати станет первым событием такого формата для премьер-министра Великобритании Риши Сунака, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Австралии Энтони Албаниза, президента Южной Кореи Юн Сок Еля, премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Самой важной встречей на полях саммита называют переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина, которые состоятся 14 ноября, за день до его открытия. После избрания Байдена президентом США это его первая встреча с китайским лидером: последний раз они встречались лично еще в бытность Барака Обамы президентом США, когда Джо Байден был вице-президентом. С тех пор, как напоминает The Guardian, отношения между Китаем и США охладились до минимальной точки — особенно после недавнего визита спикера Палаты представителей США Ненси Пэлоси на Тайвань, который КНР считает своей территорией. Кроме того, в опубликованной в октябре 2022 года Стратегии национальной обороны США именно растущая военная и экономическая мощь Китая названа главной угрозой безопасности Америки — как «самый весомый и системный вызов национальной безопасности США».

Как сообщил Белый дом перед визитом Байдена в Индонезию, президент США надеется, что переговоры с Си Цзиньпином позволят ему «выстроить почву» для отношений между двумя странами, однако он намерен прямо озвучить лидеру КНР опасения и критику США, в том числе относительно Тайваня и ситуации с правами человека в Китае. Кроме того, главы двух самых влиятельных стран мира намерены «обсудить усилия по поддержанию и углублению каналов коммуникации», а также вопросы конкуренции и сотрудничества там, «где наши интересы совпадают, особенно относитеьно транснациональных вызовов», заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Си Цзиньпин прибудет на встречу с Байденом как самый влиятельный китайский лидер со времен Мао Цзэдуна — лишь недавно он был переизбран на рекордный со времен Мао третий срок во главе Компартии Китая и еще больше укрепив свою власть по итогам съезда Коммунистической партии КНР. Байден же прибыл в Азию после того, как его Демократическая партия показала лучшие, чем ожидалось, результаты на промежуточных выборах в США (демократам удалось сохранить контроль над Сенатом).

CNN называет знаковые переговоры Байдена и Си «встречей с высокими ставками и низкими ожиданиями». «Застряв в усиливающемся соперничестве, США и Китай расходятся во мнениях практически по всем важным вопросам — от Тайваня, войны на Украине, Северной Кореи и передачи технологий до формирования мирового порядка», — напоминает CNN.

Однако как минимум попытка переговоров Байдена и Си Цзиньпина на фоне изоляции Путина выглядит новым ударом по нему, убежден политолог Петр Баев, профессор Института исследований мира (Осло, Норвегия).

«Конфронтация между США и Китаем имеет фундаментальное значение, но этой напряженностью можно тщательно управлять, и каждый двусторонний или многосторонний шаг вниз по лестнице эскалации [между Вашингтоном и Пекином] означает неудачу для России, которая застряла в незавидном положении главного нарушителя спокойствия», — напоминает Баев.