В МИД Дании пригрозили Ирану новыми санкциями

Дания будет настаивать на введении новых санкций Евросоюза против Ирана после предполагаемого покушения иранской разведки на датской земле, заявил министр иностранных дел страны Андерс Самуэльсен.

По его словам, за попыткой нападения на территории Дании стоит правительство Ирана, передает Reuters.

Глава МИД Дании добавил, что посол в Иране отозван в Копенгаген для консультаций.

Напомним, что глава датской разведки Финн Борх Андерсен заявил о том, что разведка Ирана планировала ликвидировать на территории Дании лидера датской ячейки этнического арабского сепаратистского движения в Иране.

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Это не первая операция разведки Ирана на территории Европы. Летом 2018 года, по данным спецслужб Франции, Тегеран планировал совершить теракт во время ежегодного съезда представителей иранской оппозиции в парижском пригороде Вильпент. Заказчиком было Управление внутренней безопасности при Министерстве разведки Ирана.