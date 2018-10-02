Франция обвинила разведку Ирана в подготовке теракта в пригороде Парижа

Франция обвинила разведывательное управление Ирана в подготовке теракта против представителей иранской оппозиции в пригороде Парижа.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел и Министерства финансов Франции, передает RFI.

По данным французских спецслужб, теракт планировали совершить во время ежегодного съезда представителей иранской оппозиции в парижском пригороде Вильпент. Заказчиком было Управление внутренней безопасности при Министерстве разведки Ирана.

Париж считает, что действия Тегерана против иранской оппозиции во Франции не могли остаться без ответа. В связи с этим Франция заблокировала счета и активы иранской разведки и двух иранских граждан, в том числе дипломата в Вене.

В то же время власти Ирана полностью отрицают выдвинутые обвинения, называя их "американским заговором", и требуют освобождения арестованного дипломата.

Напомним, что этим летом спецслужбы Бельгии заявили о предотвращении террористической атаки на конференции, организованной иранской оппозиционной политической группой Организация моджахедов иранского народа в Вильпенте в пригороде Парижа.

По делу о подготовке теракта были задержаны супруги - бельгийские подданные иранского происхождения, еще трое подозреваемых были задержаны во Франции. В Германии был задержан советник посольства Ирана в Вене Асадалах Ассади.