МИД Дании вызвал посла Ирана из-за информации о подготовке иранской разведкой убийства человека

Министерство иностранных дел Дании вызвало иранского посла в Копенгагене.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Дании.

Решение было принято после того, как стало известно о подготовке иранской разведкой убийства человека в Дании.

"Как сообщил сегодня председатель датской Службы разведки и безопасности, его ведомство считает, что иранская спецслужба готовила убийство на территории Дании. Это абсолютно неприемлемо. Серьезность ситуации трудно описать. Это было четко донесено иранскому послу в Копенгагене", - заявил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.

Во время встречи с иранским послом политический директор МИД Дании от имени правительства заявил о безусловном осуждении действий Тегерана.

Ранее глава датской разведки Финн Борх Андерсен заявил о том, что разведка Ирана планировала совершить нападение на человека на территории Дании.