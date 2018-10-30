Дания подозревает иранских разведчиков в организации попытки нападения на человека на ее территории

Глава датской разведки Финн Борх Андерсен заявил о том, что разведка Ирана планировала совершить нападение на человека на территории Дании.

Об этом сообщает канал DR.

"По нашему мнению, иранская разведка планировала нападение на человека, который живет в Дании", - сказал Андерсен.

Нападение планировалось на лидера датского филиала Арабского движения борьбы за освобождение Ахваз.

По словам главы датской разведки, дело очень необычное и серьезное и подобные вещи неприемлемы на территории Дании.

Вероятное нападение стало причиной масштабной полицейской операции, в результате которой значительную часть страны было перекрыто.

По данному делу арестовали гражданина Норвегии иранского происхождения.

"Гражданин Норвегии иранского происхождения был арестован 21 октября. Он находится под стражей. Он мог помогать иранской разведке вести свою деятельность на территории Дании и участвовал в подготовке нападения", - сказал глава спецслужбы.

Подозреваемый отрицает свою вину.