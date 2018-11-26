В Мексике сотни мигрантов пытались прорвать границу с США

По меньшей мере 500 человек из каравана мигрантов, прибывшего в мексиканский город Тихуану, предприняли попытку штурма заградительных сооружений на границе Мексики и США, сообщила американский министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, пишет DW.

Как отмечается, беспорядкам предшествовала мирная демонстрация беженцев, позднее несколько сотен ее участников отделились от шествия и прорвались к заграждениям. В их числе были женщины и дети.

При этом мексиканская полиция не смогла сдержать напор толпы. По словам Нильсен, в сотрудников Таможенно-пограничной службы США полетели подручные предметы, в ответ был применен слезоточивый газ.

По данным активистов движения Cosecha, выступающего в поддержку мигрантов, из-за применения газа погибла маленькая девочка. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как заявили в министерстве внутренних дел Мексики, власти депортируют порядка 500 человек, которые "незаконно" и "с применением силы" пытались пересечь границу с США.

Напомним, что ранее Дональд Трамп разрешил военным частям, расквартированным на границе с Мексикой, открывать при необходимости огонь на поражение и пригрозил закрыть границу.

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С октября к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине.

Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе. Часть мигрантов уже добралась до границы США и Мексики.

В связи с приближением каравана мигрантов США перебросили к границе крупный военный контингент.