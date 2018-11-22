Трамп разрешил войскам открывать огонь на поражение на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп разрешил военным частям, расквартированным на границе с Мексикой открывать при необходимости огонь на поражение и пригрозил закрыть границу.

"Если возникнет необходимость, они будут использовать оружие. Я дал добро, но надеюсь, что им не придется этого делать...CША на определенный период времени могут закрыть границу с Мексикой", - цитирует Трампа Reuters.

Армейские части находятся на границе с Мексикой для недопущения проникновения караванов мигрантов на территорию Соединенных Штатов.

С октября к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. По данным СМИ, в караване до 10 тысяч человек.

Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе. Часть мигрантов уже добралась до границы США и Мексики.

В связи с приближением каравана мигрантов США перебросили к границе крупный военный контингент.

9 ноября Трамп подписал указ о запрете предоставлять убежище мигрантам, которые незаконно пересекают границы Соединенных Штатов.

Однако, 20 ноября судья окружного суда Сан-Франциско временно заблокировал соответствующий указ президента США.

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