Трамп допустил закрытие границы с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами

Президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальные мигранты не будут допущены в Соединенные Штаты до тех пор, пока их прошения об убежище не будут одобрены судом в индивидуальном порядке.

По словам главы Белого дома, в ином случае южную границу с Мексикой смогут закрыть.

"Все останутся в Мексике. Если по какой-то причине это будет необходимо, мы закроем нашу южную границу. Соединенные Штаты после десятилетий злоупотреблений больше не будут мириться с этой затратной и опасной ситуацией", - заявил он в Twitter.

....All will stay in Mexico. If for any reason it becomes necessary, we will CLOSE our Southern Border. There is no way that the United States will, after decades of abuse, put up with this costly and dangerous situation anymore!