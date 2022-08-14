Гражданам РФ, которые поддерживают российскую агрессию, нужно аннулировать визы — президент Латвии 14 августа, 12:57 Эгилс Левитс (Фото:Saeima/www.flickr.com)

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно аннулировать визы тем гражданам РФ, которые поддерживают российскую агрессию.

Об этом сообщает Delfi.

По его словам, в будущем больше не станут предоставлять вид на жительство тем постоянным жителям Латвии, которые примут российское гражданство.

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«Они должны будут покинуть нашу страну», — сказал президент.

По его словам, «торговля» видами на жительство и «неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство» гражданам РФ, «за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и способствовали двуязычию и опасной политике».

Президент заявил, что страна-агрессор всегда была имперской и представляла угрозу для соседей.

«Убийство невинных людей, пытки, унижения, депортации, лишение человеческого достоинства — все, что сегодня происходит в Украине, также произошло здесь, у нас, в Латвии», — сказал он.

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли границы для граждан РФ.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

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