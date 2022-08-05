Латвия прекратила выдачу виз россиянам

5 августа, 17:17
Флаг Латвии (Фото:marekssteins/pixabay.com)

Флаг Латвии (Фото:marekssteins/pixabay.com)

Посольство Латвии в России на неопределенный срок остановило выдачу виз гражданам России.

Об этом сообщает Delfi.

Визу будут выдавать только россиянам, которые будут ехать на похороны близкого родственника.

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С марта Латвия выдавала визы только по гуманитарным обстоятельствам (болезнь, или смерть близких, а также журналистам и родным граждан Латвии). С 25 февраля по 26 июля по указанным причинам было выдано 654 визы. Кроме того, право на въезд получили 247 сотрудников российских СМИ и 206 членов их семей.

Видео дня

3 августа стало известно, что власти Латвии планируют ввести дополнительные проверки для всех граждан России и Беларуси при въезде в страну.

https://www.youtube.com/watch?v=Horba_qe4H4

1 августа Латвия приостановила действие соглашения со страной-агрессором Россией об упрощении поездок для жителей приграничных регионов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Латвия Виза Война России против Украины

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