Премьер Финляндии будет добиваться ограничения на поездки для россиян в ЕС

8 августа, 18:36
Санна Марин (Фото:enrik Montgomery/TT News Agency/via REUTERS)

Санна Марин (Фото:enrik Montgomery/TT News Agency/via REUTERS)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС. Об этом пишет Yle.

«Неправильно, что в то время, когда Россия ведет агрессивную, жестокую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами. Это — неправильно», — сказала она.

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По словам Марин, передвижение россиян обсуждалось на саммитах ЕС всю весну, но на туризм санкции пока не распространялись.

Премьер Финляндии убеждена, что дискуссию следует продолжить в Евросовете.

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«Я верю, что на следующих заседаниях Европейского Совета этот вопрос будет подниматься еще острее. Моя личная позиция — туризм нужно ограничивать», — подчеркнула она.

Ранее посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок.

Также Министерство иностранных дел Эстонии сообщало, что готовит предложения ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Визы Финляндия

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