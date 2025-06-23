Нетаньяху: Израиль близок к устранению угроз со стороны Ирана

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна приблизилась к достижению своей цели, направленной на устранение двух главных угроз со стороны Ирана — ядерной программы и баллистических ракет.

Об этом сообщает Reuters.

«Я не сомневаюсь, что это режим, который хочет нас уничтожить, и именно поэтому мы начали эту операцию, чтобы устранить две конкретные угрозы нашему существованию: ядерную угрозу и угрозу баллистических ракет. Мы шаг за шагом движемся к достижению этих целей. Мы очень, очень близки к их достижению», — заявил он.

По его словам, ядерный объект Ирана в Фордо получил серьезные повреждения в результате удара американскими бомбами. Однако масштаб разрушений еще оценивается.

На вопрос относительно иранского обогащенного урана, Нетаньяху заявил, что Израиль тщательно следит за этим.

«Мы очень внимательно следим за этим. Могу сказать, что это важный компонент ядерной программы. Это не единственный компонент. Это не достаточный компонент. Но это важный компонент, и мы имеем интересную информацию об этом, которой, извините, я не могу с вами поделиться», — отметил он.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Впоследствии в Пентагоне раскрыли детали ударов США. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн во время брифинга рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране называется Midnight Hammer (Полуночный молот). По его словам, американские военные применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушители бункеров».

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.