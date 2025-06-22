«Очень печальная история для Путина». Ночь в кремлевском бункере была напряженной, рычаги продемонстрированы — Цимбалюк об ударах Трампа по Ирану
Российский диктатор Владимир Путин в Санкт-Петербурге. Июнь 2025 года (Фото: ANATOLY MALTSEV/Pool via REUTERS)
Как в России, в частности диктатор Владимир Путин, отреагировали на удары США по ядерным объектам Ирана, в эфире Radio NV рассказал блогер и журналист Роман Цимбалюк.
Роман Цимбалюк
Понятно, что ночь в кремлевском бункере была так себе — очень и очень напряженной.