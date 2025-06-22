Как в России, в частности диктатор Владимир Путин, отреагировали на удары США по ядерным объектам Ирана, в эфире Radio NV рассказал блогер и журналист Роман Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Украинский журналист

Понятно, что ночь в кремлевском бункере была так себе — очень и очень напряженной.