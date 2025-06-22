«Очень печальная история для Путина». Ночь в кремлевском бункере была напряженной, рычаги продемонстрированы — Цимбалюк об ударах Трампа по Ирану

22 июня, 14:23
Поделиться:
Российский диктатор Владимир Путин в Санкт-Петербурге. Июнь 2025 года (Фото: ANATOLY MALTSEV/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин в Санкт-Петербурге. Июнь 2025 года (Фото: ANATOLY MALTSEV/Pool via REUTERS)

Как в России, в частности диктатор Владимир Путин, отреагировали на удары США по ядерным объектам Ирана, в эфире Radio NV рассказал блогер и журналист Роман Цимбалюк.

Роман Цимбалюк

Украинский журналист

Понятно, что ночь в кремлевском бункере была так себе — очень и очень напряженной.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Война России против Украины Владимир Путин Дональд Трамп Иран США-Иран Радио NV Бункер

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
Пошлины со вкусом политики: США намерены ввести 50%-ный тариф на товары из Бразилии
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies