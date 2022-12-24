Продемонстрировать поддержку и почтить память жертв. Глава Минобороны Франции приедет в Киев — СМИ 24 декабря, 16:46 Министр обороны Франции Себастьян Лекорню (Фото:REUTERS/Adnan Abidi)

В среду, 28 декабря, у министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню запланирован визит в Киев, он собирается уверить Украину в поддержке со стороны Парижа.

Об этом сообщают французские издания BFMTV и Le Figaro.

СМИ отмечают, что Лекорню преследует цель «продемонстрировать украинским властям неизменную поддержку Франции с начала войны 24 февраля» и почтить память погибших.

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В частности, французский министр посетит памятник героям в Киеве и встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Этот визит состоится через несколько дней после того, как президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил поставки Украине нового оружия, в частности, ЗРК Crotale. Также Макрон заявил, что продолжит поставки вооружений в начале 2023 года.