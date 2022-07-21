Вместо переданных Украине. Франция закупит пушки Caesar на €85 млн 21 июля, 06:52 САУ Caesar (Фото:commons.wikimedia.org)

Франция инвестирует 85 млн евро в строительство 18 пушек Caesar. За 2022 год парк САУ Caesar во французской армии сократился почти на четверть, в том числе из-за передачи Украине.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Себастьян Лекорню, пишет BFM TV.



«Транш в 85 млн евро позволит нам заполнить переданные пушки и не навредить планам обучения и подготовки наших артиллеристов», — заявил Лекорню.

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Перед началом российского вторжения в Украину на вооружении французской армии находились 76 САУ Caesar с дальностью действия 40 километров. Выпуском современных орудий занимается промышленная группа Nexter. По ее данным, производство одной системы Caesar сейчас занимает более 18 месяцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о поставках этих гаубиц в июне и обещал передать значительное количество бронетехники для ВСУ.

Министр ВС Франции Себастьен Лекорню отмечал, что эта техника нужна, чтобы быстро передвигаться в условных обстрелах.

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