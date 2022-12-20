Франция передала Украине системы ПВО Crotale, в 2023 году будут новые поставки для ВСУ — Макрон 20 декабря, 21:37 Ракетные батареи Crotale (Фото:thalesgroup.com)

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в последние дни Украина получила французские системы ПВО Crotale. Он также пообещал новые поставки оружия для ВСУ в следующем году.

Об этом сообщает французский телеканал France 24.

«В последние дни Франция отправила Украине больше оружия, ракетных установок, Crotale, оборудования, кроме того что мы уже сделали», — сказал Макрон.

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Французский лидер добавил, что его страна работает над поставками новой партия оружия для ВСУ, которая включает новые САУ Caesar.

«Мы также работаем с министром обороны Себастьяном Лекорню, чтобы в первом квартале 2023 года снова поставить полезное оружие и боеприпасы, чтобы украинцы могли защитить себя от бомбардировок», — отметил он.

В начале октября Макрон объявил о создании фонда на 100 млн евро, средства из которого пойдут на закупку оружия для Украины напрямую у производителя.