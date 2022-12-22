Макрон объяснил, почему продолжает звонить Путину

22 декабря, 17:22
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Эммануэль Макрон (Фото:Michel Euler/Pool via REUTERS)

Эммануэль Макрон (Фото:Michel Euler/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжает звонить российскому диктатору Владимиру Путину из-за того, что не хочет, чтобы это делали только Китай и Турция.

В интервью The Wall Street Journal он сказал, что все европейцы и жители Запада, которые «преподают моральные уроки», должны объяснить ему, кто будет сидеть за столом переговоров.

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Он отметил, что не хочет, чтобы только Китай и Турция вели переговоры «о том, что будет дальше».

Макрон неоднократно подвергался критике в Украине и на Западе за частые звонки Путину во время полномасштабного вторжения РФ. Он говорил о «сохранении лица» для России и гарантиях безопасности для оккупантов после окончания войны.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским телеканалам заявлял, что новая архитектура безопасности должна включать гарантии для России.

По его словам, если российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине, то Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность Москвы в гарантиях безопасности — прежде всего по вопросу «приближения НАТО».

В ответ секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что «денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. Россия — лучшая гарантия мира для Европы и мира».

https://www.youtube.com/watch?v=XvlWN-zFlSA&t=2s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Китай Переговоры Турция Российская агрессия Франция Переговоры с Россией Эммануэль Макрон Война России против Украины

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