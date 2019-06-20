В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Корпус стражей исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.
Стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk был сбит иранскими ВВС, передает агентство Fars.
Как уточнили в КСИР, это случилось после того, как «он нарушил воздушную границу Ирана».
Официальных комментариев со стороны США пока не последовало.
Напомним, 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению два нефтяных танкера. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.
Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран.
Тегеран отверг обвинения США о нападении на танкеры в Оманском заливе и назвал их необоснованными.