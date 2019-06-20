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В Иране заявили о сбитом беспилотнике США

Сегодня, 06:40
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В Иране заявили о сбитом беспилотнике США - фото

Kenyon Huber-Wilker / Flickr

Беспилотник Global Hawk был сбит «из-за нарушения воздушного пространства Ирана»

Корпус стражей исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk был сбит иранскими ВВС, передает агентство Fars.

Как уточнили в КСИР, это случилось после того, как «он нарушил воздушную границу Ирана».

Официальных комментариев со стороны США пока не последовало.

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Напомним, 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению два нефтяных танкера. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран.

Тегеран отверг обвинения США о нападении на танкеры в Оманском заливе и назвал их необоснованными.


Теги:   Беспилотник США Иран

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