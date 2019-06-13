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США обвинили Иран в «вопиющем нападении» на нефтяные танкеры в Оманском заливе

Сегодня, 21:37
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США обвинили Иран в «вопиющем нападении» на нефтяные танкеры в Оманском заливе - фото

REUTERS/Jonathan Ernst

Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в «вопиющем нападении» на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

Об этом сообщает ВВС.

«Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран несет ответственность за нынешние нападения в Оманском заливе», — сказал он.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Теги:   Майк Помпео США Иран

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