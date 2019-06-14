Иран отреагировал на обвинения в нападении на танкеры в Оманском заливе Сегодня, 08:57 Цей матеріал також доступний українською NTB Scanpix/Reuters Были повреждены два нефтяных танкера NTB Scanpix/Reuters

Тегеран отверг обвинения США о нападении на танкеры в Оманском заливе и назвал их необоснованными.

«Иран категорически отвергает необоснованные обвинения США в связи с инцидентами с нефтяными танкерами, произошедшими 13 июня (в Оманском заливе), и осуждает их самым решительным образом», − говорится в заявлении постоянного представительства Ирана в ООН, пишет Reuters.

Иранские дипломаты также обвинили США и их союзников, в том числе и Саудовскую Аравию, в разжигании войны.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Совет безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран.

С позицией США согласилась и Саудовская Аравия.

