Иран отреагировал на обвинения в нападении на танкеры в Оманском заливе
Тегеран отверг обвинения США о нападении на танкеры в Оманском заливе и назвал их необоснованными.
«Иран категорически отвергает необоснованные обвинения США в связи с инцидентами с нефтяными танкерами, произошедшими 13 июня (в Оманском заливе), и осуждает их самым решительным образом», − говорится в заявлении постоянного представительства Ирана в ООН, пишет Reuters.
Иранские дипломаты также обвинили США и их союзников, в том числе и Саудовскую Аравию, в разжигании войны.
Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.
Совет безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран.
С позицией США согласилась и Саудовская Аравия.