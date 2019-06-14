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Иран отреагировал на обвинения в нападении на танкеры в Оманском заливе

Сегодня, 08:57
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Иран отреагировал на обвинения в нападении на танкеры в Оманском заливе - фото

NTB Scanpix/Reuters

Были повреждены два нефтяных танкера

Тегеран отверг обвинения США о нападении на танкеры в Оманском заливе и назвал их необоснованными.

«Иран категорически отвергает необоснованные обвинения США в связи с инцидентами с нефтяными танкерами, произошедшими 13 июня (в Оманском заливе), и осуждает их самым решительным образом», − говорится в заявлении постоянного представительства Ирана в ООН, пишет Reuters.

Иранские дипломаты также обвинили США и их союзников, в том числе и Саудовскую Аравию, в разжигании войны.

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Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Совет безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран.

С позицией США согласилась и Саудовская Аравия.

Теги:   Саудовская Аравия США Танкер Иран

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