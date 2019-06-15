Иран пытался сбить американский дрон во время инцидента с танкерами — CNN 15 июня, 03:09 Цей матеріал також доступний українською ISNA/Handout via REUTERS ISNA/Handout via REUTERS

Телеканал CNN сообщает, что иранские военные пытались сбить американский беспилотник за несколько часов до инцидента с танкерами в Оманском заливе.

По данным телеканала, «ракета не достигла цели и упала в воду».

Беспилотник не смог зафиксировать нападение.

13 июня в Оманском заливе подверглись нападению два нефтяных танкера. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран.

Тегеран отверг обвинения США о нападении на танкеры в Оманском заливе и назвал их необоснованными.