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Иран пытался сбить американский дрон во время инцидента с танкерами — CNN

15 июня, 03:09
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Иран пытался сбить американский дрон во время инцидента с танкерами — CNN - фото

ISNA/Handout via REUTERS

Телеканал CNN сообщает, что иранские военные пытались сбить американский беспилотник за несколько часов до инцидента с танкерами в Оманском заливе.

По данным телеканала, «ракета не достигла цели и упала в воду».

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Беспилотник не смог зафиксировать нападение.

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13 июня в Оманском заливе подверглись нападению два нефтяных танкера. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран.

Тегеран отверг обвинения США о нападении на танкеры в Оманском заливе и назвал их необоснованными.

Теги:   Танкер Нефть Беспилотник Иран США

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