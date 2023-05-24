«Наконец сформулировали цель „СВО“». Подоляк высмеял слова Пескова о боях в Белгородской области 24 мая, 01:06 Российские диверсанты утверждают, что местные партизаны из приграничья РФ оставляют на стенах слова поддержки Легиона Свобода России (Фото:t.me/VDlegionoffreedom)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во вторник, 23 мая, прокомментировал заявления спикера российского диктатора Дмитрия Пескова на фоне боевых действий в Белгородской области, куда проникли российские диверсанты, выступающие против кремлевского режима.

Песков ранее пытался выдать российских диверсантов в Белгородской области за украинцев и оправдать их действиями полномасштабное вторжение и военные преступления России в Украине, а также заявил, что «"продолжается» специальная военная операция [полномасштабная война], чтобы в будущем не допускать подобных проникновений".

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У себя в Twitter Подоляк отметил, что Кремль на 15-й месяц с начала полномасштабного вторжения в Украину «наконец сформулировал цель» так называемой спецоперации: «не допустить падения Белгородской области».

«Предлагаю мыслить на один шаг вперед и начинать новую информационную кампанию „русской победы“: „Достигнуто. Вместе и навсегда. Калуга, Тула, Рязань — это Россия“. Если серьезно, то самое время российскому режиму задуматься над объективностью: чем раньше покинете все территории Украины, тем менее грандиозной катастрофой в России все закончится в финале», — написал он.



22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.



На следующий день режим «отменили». Россияне утверждают, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона говорят, что продолжают боевые действия на территории России, и отвергают потери.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

