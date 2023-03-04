«Набат для путинской России». ФСБ и Кремль уже боятся, что «СВО» перерастет в революцию или гражданскую войну — интервью NV с Бурковским 4 марта, 18:37 Эксклюзив NV ФСБ и Кремль боятся, что «СВО» перерастет в революцию или гражданскую войну — Бурковский (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В ФСБ и Кремле думают и боятся, чтобы эта «специальная военная операция» не переросла в специальную российскую революцию, в гражданскую войну, считает аналитик Фонда Демократические инициативы Петр Бурковский.

В интервью Radio NV он рассказал, почему им сейчас так страшно и что может стать темой революции в России в XXI веке.

— Как можно объяснить произошедшее на этой неделе на Брянщине? Чья именно это была спецоперация? Есть версия, что россияне действительно готовили определенную провокацию с виртуальной «расстрелянной девочкой в трусиках», наши спецслужбы об этом узнали и на опережение отправили туда Русский добровольческий корпус, засветившийся в пограничной деревне, а еще заявил, что россиянам нужно восстать против режима. И таким образом мы сломали планы россиян. Действительно ли так выглядит?

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— Если коротко: очевидно, что это специальная военная операция, которую Путин начал год назад. Это последствия его нападения на Украину.

До того, как Россия начала эту войну, никто из русских националистов не имел такой решимости, чтобы взяться за оружие и приступить к боевым действиям, призывать к свержению режима Путина и к захвату власти вооруженным путем.

Помним, в истории России такое происходило. И происходило это в ХХ веке, когда в 1914 году Российская империя была одной из тех, кто начал Первую мировую войну. А в 1917 году произошла революция: по всей России отряды вооруженных людей, участвовавших в войне, начали захватывать власть под руководством разных предводителей — левых, правых, анархистов, монархистов и так далее.

Может быть, история повторяется, как говорили классики, но уже на новом уровне.

Что касается хронологии. Вспомним интересный момент. 28 февраля этого года Путин выступил на коллегии ФСБ. Это его альма-матер, среда, в которой он сформировался как личность — КГБ, ФСБ. Так вот: тексты Путина в таком случае готовятся очень тщательно, там важно каждое слово и каждое наставление.

Это выступление было небольшим, но особый акцент Путин сделал, даже подчеркнул, что особая задача ФСБ и подразделений ФСБ пограничных войск — обеспечивать прикрытие, защиту границы как раз на украинско-российском участке. И, видимо, здесь он имел в виду всю протяженность границы.

И вот через день после этих наставлений, 2 марта, когда Путин предупредил, что могут быть террористические атаки, захват заложников, атака на гражданских лиц, на объекты критической инфраструктуры, происходят события. И то, какую оценку им дал Кремль устами Путина, что это террористический акт, похоже на заготовку, которая действительно была сделана заранее.

Важно понимать, что эта оценка — это один феномен, а то, что произошло на самом деле — другой. У меня есть версия, что информация была настолько поразительна для российских спецслужб, что они просто решили использовать эту заготовку, чтобы навязать свою версию событий и одновременно заставить всех забыть побыстрее, что там произошло.

— Тогда Путин говорил, что это люди, которые ставят задачу лишить Россию исторической памяти, истории, традиций, языка. При чем здесь вообще это все? Оно выглядело как-то нелогично. При чем здесь та же «девочка в трусиках», которая появилась? Оно вообще как-то не вязалось, или нет?

— Этот перечень — это свидетельство того, что правда настолько ужасна и невыносима для российской власти, что им нужно искать какие-то оправдания, говорить какую-то наиболее невероятную ложь. По заветам Геббельса наиболее невероятная ложь в обществе, которое является полицейским, подконтрольным, где есть монополия власти на источники информации, она будет восприниматься как наиболее правдоподобная версия. Поэтому они взяли эту заготовку о теракте.

Возможно, они сами поняли, что где-то уже есть призрак 1917 года: что есть россияне, которые готовы взять оружие в руки и показать пример, что эту власть нужно свергнуть вооруженной силой. Они могли это воспринять как тревожный звонок, напомню, что до 2 марта почти все российские оппозиционные силы не говорили, что «мы будем мириться мирными способами». Было заявление о среде, что Россию «мы федерализируем», что будет ряд государств или ряд субъектов федерации или конфедерации — неважно. Но никто не призывал брать оружие в руки и совершать свержение власти Путина вооруженным путем.

Вот это сделали именно 2 марта. Пока малоизвестен Русский добровольческий корпус.