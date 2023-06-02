Пригожин хочет договариваться с Западом. Что Путин поручил Кадырову 2 июня, 22:48 NV Премиум

РФ прямым курсом идет в направлении гражданской войны, причем ждать осталось не долго

До того, как эта война начнется, сейчас, на мой взгляд в России идет ударными темпами формирования как минимум двух, а скорее даже нескольких лагерей, которые в недалекой перспективе схватятся между собой в борьбе за власть. Можно даже примерно сказать, когда это будет: скорее всего, где-то к концу текущего лета и осенью, после того как пройдет украинское контрнаступление. В зависимости от успехов этого контрнаступления гражданская война будет в России быстрой и кровавой или начнется чуть медленнее и не с собственно гражданского войны, а с каких-то других проявлений гражданского противостояния, может быть острого политического кризиса.

Видео дня

Почему я с такой уверенностью говорю о том, что сейчас вполне вероятно начало гражданской войны в России.