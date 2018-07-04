В день встречи Трампа и Путина в Хельсинки пройдут протесты

Демонстранты осудят Путина за оккупацию Крыма, а Трампа - за дополнительные таможенные пошлины для ЕС

16 июля в Хельсинки, где планируют встретиться президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин, пройдут несколько акций протеста, сообщает Yle.

Пока полиции известно о подготовке четырех демонстраций.

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В одной из акций несколько десятков членов молодежного крыла правящей партии Национальная коалиция планируют осудить обоих президентов: Путина за оккупацию Крыма, Трампа - из-за дополнительной пошлины, наложенной на ЕС.

Известно также о подготовке акции протеста Stop Putin (Остановите Путина).

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Напомним, что информацию о встрече Трампа с Путиным одновременно обнародовали сайт Кремля и Белый дом 27 июня.

Как сообщают СМИ, Трамп хочет предложить передать сирийской правительственной армии контроль над юго-западными районами Сирии вдоль иорданской границы, которые сейчас контролирует оппозиция. Президент США также намерен предложить создать "зоны отчуждения" на юго-западе Сирии, что позволит исключить прямые столкновения оппозиции с сирийской армией.

Пограничная охрана Финляндии может временно вернуть контроль на границах со странами ЕС в связи с проведением в Хельсинки встречи Трампа и Путина.