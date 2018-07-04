Встреча Трампа и Путина: Финляндия готовится вернуть контроль на границах с ЕС

Пограничная охрана Финляндии может временно вернуть контроль на границах со странами ЕС в связи с проведением в Хельсинки встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.
Окончательного решения по этому поводу еще не принято, однако страна готовится к возможному введению таких мер, сообщает Helsingin Sanomat.
Отмечается, что решение может быть принято уже на следующей неделе.
В соответствии с предварительными планами, пограничная охрана будет осуществлять проверку всех лиц, которые прибывают из Шенгенской зоны.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.
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