Первый полноценный саммит. Что известно о будущей встрече Трампа и Путина в Хельсинки и чего от нее ждут

Опасений по поводу предстоящей встречи Трампа и Путина гораздо больше, чем надежд

16 июля в столице Финляндии Хельсинки должен состояться первый полноценный двусторонний саммит президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. До этого они встречались на полях саммита G20 в Германии 7 июля 2017 года.

НВ рассказывает, что известно о подготовке этой встречи и чего от нее ждут.

От звонка после "победы" на выборах до синхронного объявления о встрече

После ожидаемого объявления о том, что президент России Владимир Путин победил на президентских выборах в России, которые состоялись 18 марта 2018 года, 20 марта ему позвонил президент США Дональд Трамп, чтобы поздравить с "победой". После этого Трам заявил СМИ, что у него с Путиным был "очень хороший разговор" и он хочет с ним встретиться "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля", а также Украину, Сирию и КНДР.

В начале июня The Wall Street Journal со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что Путин просил канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать саммит с участием президента США Дональда Трампа в Вене. То, что Вена заявляла о своей готовности организовать встречу президентов РФ и США, подтвердили также и в Белом доме. Издание отмечало, что Путин не хочет проводить этот саммит в Вашингтоне и "предпочел бы нейтральное место". То, что Путин говорил с Курцем о возможности своей встречи с Трампом в Вене подтвердили и в Кремле.

Однако 26 июня агентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщило, что в качестве наиболее вероятного места проведения встречи Путина и Трампа рассматривается столица Финляндии Хельсинки. По словам представителя администрации США, говорившего с агентством на условиях анонимности, окончательное решение зависело от результатов переговоров советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москве.

Договариваться о времени и месте встречи Путина с Трампом в Россию приехал советник президента США Джон Болтон / Фото: EPA

СМИ также писали, что вместе с Болтоном в Москву прибыла еще один советник Трампа Фиона Хилл.

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27 июня Трамп подтвердил, что встреча может состояться в Хельсинки и назвал примерное время - после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна готова предложить свои услуги по проведению на ее территории встречи президентов России и США.

В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи и что саммит состоится в третьей стране. В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Москва и Вашингтон объявят о времени и месте встречи одновременно 28 июня. В этот день было подтверждено, что встреча состоится в Хельсинки, а также была названа ее дата - 16 июля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что столицу Финляндии выбрали в качестве места встречи из-за удобного расположения города для обеих сторон и заверил, что подготовка к саммиту уже ведется.

Сначала финские СМИ писали, что встреча пройдет на вилле Кенигштедт на берегу реки Вантаа, однако позже появилась информация, что встреча пройдет непосредственно в столице Финляндии. По данным СМИ, вилла слишком мала, кроме того, финские власти и мэрия Хельсинки хотят использовать саммит для рекламы города.

Официальные заявления по поводу предстоящей встречи

Первым прокомментировал договоренность о встрече генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я приветствую предстоящую встречу президента Трампа и президента Путина, потому что я верю в диалог... Для меня диалог не является свидетельством слабости. Диалог является свидетельством силы", - заявил он во время саммита ЕС в Брюсселе 28 июня.

Он добавил, что Альянс не хочет новой Холодной войны и изоляции России.

Официальный представитель Белого дома Линдси Уолтерс 28 июня заявила, что президент США Дональд Трамп рассчитывает, что встреча с Владимиром Путиным поможет снизить напряженность в отношениях Вашингтона и Москвы.

"Президент проводит эту встречу в интересах национальной безопасности Америки, чтобы определить, готова ли Россия к прогрессу в наших отношениях …Президент надеется, что эта встреча поможет снизить напряженность и приведет к конструктивному взаимодействию, которое улучшит мир и безопасность во всем мире", - сказала она.

Президент Финляндии, на территории которой должна состояться встреча, выразил надежду, что Трамп и Путин обсудят вопросы контроля над вооружениями и разоружения.

Президент Финляндии Ниинисте надеется, что Трамп и Путин обсудят вопрос контроля над вооружениями

Ниинисте также хочет привлечь внимание к напряженной ситуации в регионе Балтийского моря и к вопросам, касающимся Арктики.

29 июня, комментируя будущий саммит на борту самолета, летящего в Нью-Джерси, Трамп заявил журналистам, что будет говорить с Путиным "обо всем". Среди названных Трампом тем - конфликты в Украине и Сирии, а также вмешательство России в выборы президента США.

А 2 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин готов во время этой встречи к поиску компромиссов "по всем вопросам", кроме статуса Крыма.

"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса как Крым быть не может и не будет никогда... Все остальные вопросы - это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения", - заявил он.

При этом Песков подчеркнул, что позиции Москвы и Вашингтона по достаточно многим вопросам диаметральным образом расходятся.

Что Трамп говорит о Крыме незадолго до встречи

Тогда как в России продолжают отказываться обсуждать незаконную аннексию Крыма, неизменность позиции по этому поводу Дональда Трампа в последнее время начала вызывать сомнения.

Так, 14 июля издание BuzzFeed News сообщило, что президент США Дональд Трамп сказал лидерам G7, что Крым российский, потому что живущие там люди говорят на русском языке. Издание отмечало, что неясно, были ли эти слова сказаны Трампом в шутку, или это сигнал о радикальном изменении внешней политики США.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать, действительно ли Трамп считает Крым российским.

Перед встречей с Путиным Трамп не стал прямо отвечать на вопрос, может ли он признать Крым российским / Фото: geocrimea.com

"Я ничего не знаю о таких комментариях. Я знаю, что об этом сообщалось, но я не собираюсь комментировать частный разговор, в котором я не участвовала", - сказала она журналистам.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что Украина не будет реагировать на публикацию BuzzFeed News, назвав ее "сплетнями".

А глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Трамп на самом деле не говорил о принадлежности Крыма России, а его слова вырваны из контекста.

Отметим, что, хотя официальная позиция США заключается в том, что аннексия Россией Крыма незаконна, во время предвыборной кампании заявления Трампа по этому поводу были противоречивы. В 2016 году он даже утверждал, что готов признать Крым частью России и рассмотреть вопрос снятия с России санкций.

Кроме того, 29 июня Трамп не стал прямо отвечать на журналистам о возможности признания Крыма российским. Как пишет Bloomberg, на соответствующий вопрос он ответил "Посмотрим".

Что узнали СМИ о формате переговоров и намерениях Трампа

28 июня CNN сообщил, что во время встречи в Хельсинки президент США Дональд Трамп хочет предложить российскому президенту Владимиру Путину заключить соглашение по Сирии, чтобы Штаты могли быстрее вывести свои войска из этой страны.

По данным журналистов, Трамп хочет предложить передать сирийской правительственной армии контроль над юго-западными районами Сирии вдоль иорданской границы, которые сейчас контролирует оппозиция. Президент США также намерен предложить создать "зоны отчуждения" на юго-западе Сирии, что позволит исключить прямые столкновения оппозиции с сирийской армией.

Сообщалось, что подобное решение Трамп уже обсудил с королем Иордании Абдуллой II, посещавшим Белый дом.

А 2 июля CNN сообщил, что Трамп намерен встретиться с Путиным в формате тет-а-тет перед переговорами в расширенном формате. Во время этой встречи в зале будут находится, помимо лидеров, лишь переводчики.

Во время первой встречи с Путиным на саммите G20 Трампа сопровождал Рекс Тиллерсон, который был тогда госсекретарем США / Фото: EPA

Отмечалось, что такую же тактику Трамп избрал на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые состоялись в июне в Сингапуре.

Во время первой встречи Трампа и Путина на саммите G20 в Гамбурге президента США сопровождал тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон вместе с переводчиком.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил, что Путину подходит встреча один на один с Трампом и она вполне может состояться.

Сравнение будущего саммита с недавней встречей Трампа с Ким Чен Ыном

СМИ часто сравнивают будущую встречу Трампа с Путиным с недавно проведенным им саммитом с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. И это сравнение не в пользу президента США.

Так, редакционная коллегия New York Times пишет, что, как заявил в интервью один из высокопоставленных членов Конгресса США, Трамп меньше, чем когда-либо, полагается на своих советников. При этом он до сих пор не смог продемонстрировать никакого серьезного прогресса в вопросах безопасности.

"Несмотря на разговоры г-на Трампа о быстрой денуклеаризации после его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, эксперты говорят, что, согласно спутниковым снимкам, Север фактически улучшает свои ядерные возможности", - отмечается в статье.

Встреча с Трампом стала дипломатической победой Ким Чен Ына и дала ему возможность выступить в качестве легитимного члена международного сообщества / Фото: EPA

По мнению редакционной коллегии, обострение отношений с союзниками США по НАТО, от которых Трамп требует увеличить расходы на оборону, должно понравится Путину, цель которого - разделить западные страны и нарастить влияние России, например, на Ближнем Востоке, на Балканах и в странах Балтии.

"Если Трамп согласится в одностороннем порядке снять санкции, введенные после того, как Москва вторглась в Украину и начала войну, это еще больше расстроит членов альянса, которые присоединились к Соединенным Штатам для введения санкций, заплатив определенную цену. Более того, что сдержит Путина от будущих захватов територий?" - говорится в публикации.

Известный член Atlantic Council и бывший посол США в Польше Даниэль Фрид считает, что Путин может убедить Трампа на не самую лучшую сделку, так как президент США уже продемонстрировал, что поддается на лесть, пишет Ясмин Серхан в статье для The Atlantic.

Она отмечает, что на саммите с Ким Чн Ыном в ответ на туманное заявление о приверженности цели денуклеаризации Трамп пообещал приостановить военные учения с Южной Кореей и дал Киму то, что широко расценивалось как пропагандистская победа: возможность выступить в качестве легитимного члена международного сообщества.

В случае с переговорами с Путиным Трамп может остановить военные учения НАТО в Польше и странах Балтии или облегчить санкции против России, введенные после аннексии Крыма.

Александер Вершбоу, который был заместителем генерального секретаря НАТО, а также послом США в НАТО и России, считает, что, как и Ким Чен Ын, Путин хочет легитимности, которая должна быть достигнута путем переговоров с президентом США без упоминания таких проблем как аннексия Крыма или вмешательство России в американские выборы, пишет Ноа Бирман в статье для Los Angeles Times.

По мнению Вершбоу, США должны были получить хотя бы скромные обещания от России, прежде чем назначать эту встречу.

Опасения и надежды, связанные с будущей встречей Трампа и Путина

Будущая встреча Трампа и Путина вызывает ряд опасений и совсем немного надежд на успех.

Старший научный сотрудник Atlantic Council Джеймс Койл пишет в колонке для The Hill, что американские и российские позиции противоположны практически по всем вопросам. По его мнению, лучшей надеждой на двусторонние отношения является поддержка Россией встречи президента Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном, однако надежда на компромисс даже по вопросу ядерного разоружения Северной Кореи невелика.

Мурал литовского художника Миндаугаса Бонану в Вильнюсе / Фото: EPA

Редакционная коллегия New York Times пишет, что Трампу и Путину легче всего было бы сотрудничать в вопросе предотвращения новой гонки ядерных вооружений, продлив действие соответствующего договора, срок которого истекает в 2021 году.

Мнения о том, что встреча будет малорезультативной, придерживается и старший аналитик Stratfor Евгений Чаусовский, пишет Эндрю Вонг в статье для CNBC.

"Я думаю, что любая грандиозная стратегическая сделка очень маловероятна, и, хотя мелкие уступки могут быть вероятными, по большей части, из этого ничего не выйдет", - сказал Чаусовский.

В то же время Чаусовский считает, что Россия попытается что-нибудь получить от диалога с США, например, освобождение от экономических санкций, введенных США, ЕС и другими странами.

Ясмин Серхан в статье для The Atlantic цитирует члена Atlantic Council и бывшего посла США в Польше Даниэля Фрида, который считает, что европейцы опасаются не того, что американский президент будет иметь дело с Россией, а того, "что этот конкретный президент имеет дело с Россией, когда они не знают ... его стратегических рамок".

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По мнению Элизабет Брау, лондонской сотрудницы Центра анализа европейской политики, который специализируется на вопросах европейской безопасности, Трамп выбрал плохое время для встречи с Путиным, так как она состоится сразу после саммита НАТО, пишет Ноа Бирман в статье для Los Angeles Times. Президент США ставит под сомнение значимость НАТО и требует увеличения финансирования от других членов Альянса. Это вызывает опасение, что он компенсирует недовольство союзниками США слишком большими уступками Путину, считает Брау.

А Дженифер Рубин в своем блоге для The Washington Post перечисляет целый список опасений, связанных с будущей встречей. Среди них такие как разглашение Трампом во время встречи секретной информации, сигнал о том, что США готовы отказаться от санкций, несмотря на продолжающуюся агрессию России по отношению к Украине, предположение Путина о том, что намерение США защищать своих союзников по НАТО в Восточной Европе ослабло, которое может привести к тому, что Путин попытается захватить одну или несколько стран Балтии, обещание Путину торговых льгот на фоне торговой войны США с ЕС, проявление небрежности по отношению к вмешательству России в выборы в США и в странах-союзниках Штатов, а также какие-то тайные договоренности между Трампом и Путиным, что может углубить уровень интриг и влияние Путина на президента США.

НВ