28 июня 2018, четверг

Названы дата и место встречи Путина с Трампом

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Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

Об этом сообщили в Белом Доме и Кремле.

"Лидеры двух стран обсудят отношения между США и Россией и ряд вопросов национальной безопасности", - сказано в сообщении Белого Дома.

В пресс-службе Кремля не назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече.

Накануне в Россию для подготовки встречи двух лидеров приезжал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он провел встречи с Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и представителями Совета безопасности РФ.

Болтон отмечал, что лидеры Трамп и Путин могут "найти области для конструктивного сотрудничества" и "сам факт их встречи уже является очень важным". При этом он не ожидает конкретных договоренностей от саммита РФ-США. Сам Трамп сообщил, что планирует обсудить ситуацию в Сирии и Украине.

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Ранее СМИ называли Вену и Хельсинки как возможные города для проведения саммита.

Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.

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